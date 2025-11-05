МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) открыла 12 центров помощи в Новороссии и сопредельных областях, рассказал председатель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.
"В Новороссии сейчас семь центров, мы планируем еще открывать… В общей сложности всего 12: еще пять центров у нас в приграничных территориях с Новороссией открыты. И основа нашей деятельности – не только материальная поддержка: мы адресную помощь оказываем. Но том числе, конечно, это добровольчество", – сказал Потокин на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Пресс-конференция посвящена XII Общецерковному съезду по социальному служению, который состоится 8-11 ноября. Это крупнейший форум Русской православной церкви в сфере благотворительности. Ожидается, что его откроет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Форум соберет более 1 тысячи человек: руководители социальных отделов епархий, координаторы добровольческих служб, сестры милосердия, представители благотворительных организаций.
