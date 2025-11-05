https://ria.ru/20251105/rozhkov-2052972849.html
Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав
Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав
Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что организация все время занималась вопросом восстановления своих прав
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что организация все время занималась вопросом восстановления своих прав и благодаря этому смогла добиться положительного результата.
В конце сентября на генассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
«
"Мы все время занимались этим вопросом. Дело в том, что на генеральной ассамблее IPC два года назад в Бахрейне мы впервые выиграли голосование, когда пытались полностью приостановить членство Паралимпийского комитета России. Мы выиграли с результатом 74 на 65, то есть 74 страны поддержали нашу страну. Ранее мы выиграли в апелляционном трибунале, который отменил решение генеральной ассамблеи IPC от 2022 года о полной приостановке членских прав ПКР. То есть у нас была динамика положительных результатов", - сказал Рожков в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".
"Мы усилили работу с национальными паралимпийскими комитетами. И, когда было новое голосование по членству ПКР на ассамблее IPC в Сеуле, за нас проголосовало уже 111 стран против 55. А во втором голосовании мы выиграли 91 на 77", - добавил он.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.