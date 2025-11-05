Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав

«

"Мы все время занимались этим вопросом. Дело в том, что на генеральной ассамблее IPC два года назад в Бахрейне мы впервые выиграли голосование, когда пытались полностью приостановить членство Паралимпийского комитета России. Мы выиграли с результатом 74 на 65, то есть 74 страны поддержали нашу страну. Ранее мы выиграли в апелляционном трибунале, который отменил решение генеральной ассамблеи IPC от 2022 года о полной приостановке членских прав ПКР. То есть у нас была динамика положительных результатов", - сказал Рожков в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".