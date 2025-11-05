Рейтинг@Mail.ru
Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
14:36 05.11.2025
Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав
Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Рожков заявил, что ПКР добился прогресса в восстановлении прав
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что организация все время занималась вопросом восстановления своих прав и... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
паралимпийский комитет россии (пкр)
Дзен
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что организация все время занималась вопросом восстановления своих прав и благодаря этому смогла добиться положительного результата.
В конце сентября на генассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
«
"Мы все время занимались этим вопросом. Дело в том, что на генеральной ассамблее IPC два года назад в Бахрейне мы впервые выиграли голосование, когда пытались полностью приостановить членство Паралимпийского комитета России. Мы выиграли с результатом 74 на 65, то есть 74 страны поддержали нашу страну. Ранее мы выиграли в апелляционном трибунале, который отменил решение генеральной ассамблеи IPC от 2022 года о полной приостановке членских прав ПКР. То есть у нас была динамика положительных результатов", - сказал Рожков в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".
"Мы усилили работу с национальными паралимпийскими комитетами. И, когда было новое голосование по членству ПКР на ассамблее IPC в Сеуле, за нас проголосовало уже 111 стран против 55. А во втором голосовании мы выиграли 91 на 77", - добавил он.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе
5 ноября, 13:46
 
Паралимпийский комитет России (ПКР)
 
