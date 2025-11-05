В посольстве заявили о непричастности Россия к полетам дронов над Бельгией

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к полетам дронов над военными базами в Бельгии, по этой теме много спекуляций, сообщает пресс-служба посольства РФ.
Ранее в среду телеканал VRT со ссылкой на источника утверждал, что бельгийские службы безопасности обвиняют РФ в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны.
"Насколько мы знаем, официальными властями Бельгии прямые обвинения в адрес России не выдвигались. Речь идет о предположениях в духе highly likely. Со всей ответственностью заявляем, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к пролетам беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. У нас нет для этого ни поводов, ни интересов", - цитируют в дипмиссии заявление для телеканала VRT.
Пресс-служба посольства добавила, что РФ неоднократно излагала свою позицию по данному вопросу, в том числе после безосновательных обвинений в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. В комментарии также напоминается, что тогда министерство обороны России предложило польским властям провести соответствующие консультации, но эта инициатива была проигнорирована.
"С сожалением констатируем, что волна спекуляций в Европе, в том числе в Бельгии, вокруг так называемой дроновой темы продолжает набирать обороты", - подчеркнули в посольстве.
Во вторник около 20.00 по местному времени (22.00 мск) международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября глава минобороны королевства Тео Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.