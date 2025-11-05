Рейтинг@Mail.ru
В посольстве заявили о непричастности Россия к полетам дронов над Бельгией - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/rossija-2053076676.html
В посольстве заявили о непричастности Россия к полетам дронов над Бельгией
В посольстве заявили о непричастности Россия к полетам дронов над Бельгией - РИА Новости, 05.11.2025
В посольстве заявили о непричастности Россия к полетам дронов над Бельгией
Россия не имеет никакого отношения к полетам дронов над военными базами в Бельгии, по этой теме много спекуляций, сообщает пресс-служба посольства РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T23:08:00+03:00
2025-11-05T23:08:00+03:00
в мире
россия
бельгия
польша
тео франкен
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251029/belgiya-2051574327.html
https://ria.ru/20251101/belgiya-2052373946.html
https://ria.ru/20251105/belgiya-2053051024.html
россия
бельгия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, польша, тео франкен, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Бельгия, Польша, Тео Франкен, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В посольстве заявили о непричастности Россия к полетам дронов над Бельгией

Посольство: РФ не имеет отношения к полетам дронов над военными базами в Бельгии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГорода мира. Гент
Города мира. Гент - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Города мира. Гент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к полетам дронов над военными базами в Бельгии, по этой теме много спекуляций, сообщает пресс-служба посольства РФ.
Ранее в среду телеканал VRT со ссылкой на источника утверждал, что бельгийские службы безопасности обвиняют РФ в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Глава Минобороны Бельгии срочно запросил оружие из-за дронов над авиабазой
29 октября, 17:17
"Насколько мы знаем, официальными властями Бельгии прямые обвинения в адрес России не выдвигались. Речь идет о предположениях в духе highly likely. Со всей ответственностью заявляем, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к пролетам беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Бельгии. У нас нет для этого ни поводов, ни интересов", - цитируют в дипмиссии заявление для телеканала VRT.
Пресс-служба посольства добавила, что РФ неоднократно излагала свою позицию по данному вопросу, в том числе после безосновательных обвинений в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. В комментарии также напоминается, что тогда министерство обороны России предложило польским властям провести соответствующие консультации, но эта инициатива была проигнорирована.
"С сожалением констатируем, что волна спекуляций в Европе, в том числе в Бельгии, вокруг так называемой дроновой темы продолжает набирать обороты", - подчеркнули в посольстве.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
1 ноября, 17:03
Во вторник около 20.00 по местному времени (22.00 мск) международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября глава минобороны королевства Тео Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Бельгия хочет применить четвертую статью Устава НАТО из-за дронов
Вчера, 19:51
 
В миреРоссияБельгияПольшаТео ФранкенДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала