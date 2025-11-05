Россия не участвует в гонке вооружений, заявил Песков

"Но мы не принимаем участие в гонке вооружения, мы занимаемся развитием своих систем вооружения, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией. Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась. Поэтому мы ни в каких гонках вооружения не участвуем", - сказал он журналистам.