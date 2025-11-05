https://ria.ru/20251105/rossija-2053055399.html
Россия не участвует в гонке вооружений, заявил Песков
Россия не участвует в гонке вооружений, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
Россия не участвует в гонке вооружений, заявил Песков
Россия не принимает участия в гонке вооружений, а развивает свои системы вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:11:00+03:00
2025-11-05T20:11:00+03:00
2025-11-05T20:11:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251105/peskov-2053055078.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Россия не участвует в гонке вооружений, заявил Песков
Песков: Россия не участвует в гонке вооружений, а развивает свои системы
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия не принимает участия в гонке вооружений, а развивает свои системы вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но мы не принимаем участие в гонке вооружения, мы занимаемся развитием своих систем вооружения, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией. Вы понимаете, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как вот наша новая, невозможно. Эта работа задолго до этого началась. Поэтому мы ни в каких гонках вооружения не участвуем", - сказал он журналистам.