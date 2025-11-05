https://ria.ru/20251105/rossija-2053055256.html
Россия привержена обязательствам ДВЗЯИ, заявил Песков
Россия привержена обязательствам ДВЗЯИ, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
Россия привержена обязательствам ДВЗЯИ, заявил Песков
Позиция президента России Владимира Путина абсолютно четкая, Россия привержена обязательствам ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний),... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:10:00+03:00
2025-11-05T20:10:00+03:00
2025-11-05T20:11:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
https://ria.ru/20251105/kreml-2053054464.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Россия привержена обязательствам ДВЗЯИ, заявил Песков
Песков: позиция Путина абсолютно четкая, Россия привержена обязательствам ДВЗЯИ