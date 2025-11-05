Россия придерживается параметров ДСНВ и ДВЗЯИ, заявил Картаполов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия придерживается параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но многое зависит от США, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
"Мы придерживаемся и параметров ДСНВ, и ДВЗЯИ, и первыми делать ничего не будем, в отличие от наших партнёров бывших по всем делам, но если они сделают, то у нас руки развязаны", - сказал Картаполов.
По его словам, Россия будет анализировать действия Соединённых Штатов.
"Трамп же поручил запуск Minuteman осуществить, надо понять, это будет инертная ракета, или это будет не инертная ракета, когда они будут пускать, чего они будут делать. Поэтому анализ проведут и доложат верховному главнокомандующему предложения, что делать. Параллельно готовить испытания, потому что если понадобится - пойдет команда", - добавил парламентарий.
В среду США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Однако состоявшийся пуск был плановым и проводился в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.