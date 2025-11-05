Россия придерживается параметров ДСНВ и ДВЗЯИ, заявил Картаполов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия придерживается параметров Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но многое зависит от США, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.