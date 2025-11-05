Продажи отечественных автомобилей в России выросли на девять процентов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Продажи в России новых автомобилей отечественного производства в октябре выросли на 9%, а импортных - упали на 22,8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").

"В октябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 100,7 тысячи штук, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 82,7 тысячи импортных автомобилей - на 22,8% меньше, чем за октябрь 2024 года", - говорится в сообщении.