Продажи отечественных автомобилей в России выросли на девять процентов
14:39 05.11.2025 (обновлено: 14:40 05.11.2025)
Продажи отечественных автомобилей в России выросли на девять процентов
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Продажи отечественных автомобилей в России выросли на девять процентов

Продажи новых отечественных автомобилей в России выросли на 9% в октябре

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкЦех сборки автомобилей "Калина" на "АвтоВАЗе"
Цех сборки автомобилей Калина на АвтоВАЗе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Цех сборки автомобилей "Калина" на "АвтоВАЗе". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Продажи в России новых автомобилей отечественного производства в октябре выросли на 9%, а импортных - упали на 22,8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В октябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, составили 100,7 тысячи штук, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 82,7 тысячи импортных автомобилей - на 22,8% меньше, чем за октябрь 2024 года", - говорится в сообщении.
В Минпромторге отметили, что доля российской техники по итогам января-октября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 55%.
Внедорожник Lamborghini Urus - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль
15 октября, 16:36
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
