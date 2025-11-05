https://ria.ru/20251105/rossija-2052943963.html
Россия планомерно развивает систему вооружений, сообщил Песков
Россия планомерно развивает систему вооружений, сообщил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
Россия планомерно развивает систему вооружений, сообщил Песков
Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:39:00+03:00
2025-11-05T12:39:00+03:00
2025-11-05T12:39:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
https://ria.ru/20251104/ispytaniya-2052855902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Россия планомерно развивает систему вооружений, сообщил Песков
Песков: Россия планомерно развивает систему вооружений для гарантии безопасности
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия планомерно развивает систему вооружений, которые призваны надежно гарантировать ее безопасность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналист спросил Пескова, какую реакцию ожидают в Кремле после испытания новейшего вооружения, должно ли это охладить пыл западных политиков и милитаристов, или допускается, что российские новинки усилят и ускорят гонку вооружений.
"Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, предсказуемость, и стать надежным щитом против, скажем так, горячих голов, которые не просто делают какие-то необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия", - сказал Песков
журналистам.