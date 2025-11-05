В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году

https://ria.ru/20251105/rossija-2052903671.html
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель в России в 2026 году не будет, следующая шестидневка может быть не раньше 2027 года, следует из производственного календаря на 2026 год, который утвердило правительство РФ.
Согласно документу, перенос выходных дней с субботы или воскресенья в следующем году по аналогии с 2025 не запланирован.
“Перенести в 2026 году следующие выходные дни: с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря”, - говорится в постановлении.
Так, в 2025 году в России была шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября для продления празднования Дня народного единства.