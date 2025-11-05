В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель в России в 2026 году не будет, следующая шестидневка может быть не раньше 2027 года, следует из производственного календаря на 2026 год, который утвердило правительство РФ.

Согласно документу, перенос выходных дней с субботы или воскресенья в следующем году по аналогии с 2025 не запланирован.

“Перенести в 2026 году следующие выходные дни: с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря”, - говорится в постановлении.