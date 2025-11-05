Рейтинг@Mail.ru
В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/rossija-2052903671.html
В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году
В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году - РИА Новости, 05.11.2025
В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году
Шестидневных рабочих недель в России в 2026 году не будет, следующая шестидневка может быть не раньше 2027 года, следует из производственного календаря на 2026... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:47:00+03:00
2025-11-05T09:47:00+03:00
россия
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052728045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, день народного единства
Россия, День народного единства
В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году

Шестидневных рабочих недель в России не будет до 2027 года

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель в России в 2026 году не будет, следующая шестидневка может быть не раньше 2027 года, следует из производственного календаря на 2026 год, который утвердило правительство РФ.
Согласно документу, перенос выходных дней с субботы или воскресенья в следующем году по аналогии с 2025 не запланирован.
“Перенести в 2026 году следующие выходные дни: с субботы 3 января на пятницу 9 января; с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря”, - говорится в постановлении.
Так, в 2025 году в России была шестидневная рабочая неделя из-за переноса выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября для продления празднования Дня народного единства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
4 ноября, 09:11
 
РоссияДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала