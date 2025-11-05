Данные об отравлении на теплоходе "Сергей Дягилев" не подтвердились

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве провело эпидрасследование на теплоходе "Сергей Дягилев", информация о массовом инфекционном отравлении не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве проведено эпидемиологическое расследование на теплоходе " Сергей Дягилев " … Информация о массовом инфекционном отравлении на теплоходе "Сергей Дягилев" не подтвердилась. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что специалисты организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий с привлечением медработников поликлинической сети департамента здравоохранения Москвы для проведения опроса, осмотра пассажиров и членов экипажа судна.

"Силами "ДГП № 133 ДЗМ" осмотрены обратившиеся с жалобами два ребенка из одной семьи (восемь и десять лет). После осмотра врача инфекционные диагнозы не подтвердились. При опросе остальные пассажиры жалоб не предъявляли, от медицинского осмотра отказались, лиц, нуждающихся в госпитализации, и с признаками инфекционных заболеваний не выявлено", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что специалисты проверили судовой журнал обращений, провели осмотр экипажа судна, включая сотрудников пищеблока, лиц с симптомами кишечной инфекции также не было выявлено.