Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор объявил предостережения 10 российским вузам - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/rosobrnadzor-2052964517.html
Рособрнадзор объявил предостережения 10 российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 10 российским вузам - РИА Новости, 05.11.2025
Рособрнадзор объявил предостережения 10 российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 10 российским вузам, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:58:00+03:00
2025-11-05T13:58:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
синергия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924173529_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6a2b5abc9c5c264aca512c79e1355acc.jpg
https://ria.ru/20251029/uchitelya-2051407860.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924173529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17ddcc5ab0d5867d54952fbac6d3e927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), синергия
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Синергия
Рособрнадзор объявил предостережения 10 российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 10 высшим учебным заведениям

© iStock.com / gorodenkoffСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Студенты на лекции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 10 российским вузам, сообщили журналистам в ведомстве.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Всего предостережения получили 10 высших учебных заведений, среди которых Московский университет "Синергия", Институт бизнеса и инновационных технологий, Региональный финансово-экономический институт, Московский университет предпринимательства и ряд других вузов.
"Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий", - заключили в Рособрнадзоре.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей
29 октября, 11:01
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Синергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала