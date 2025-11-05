Рейтинг@Mail.ru
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/rekonstruktsiya-2052912251.html
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений - РИА Новости, 05.11.2025
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений завершилась в московском районе Южное Бутово, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:20:00+03:00
2025-11-05T11:20:00+03:00
василий десятков
москва
департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045799161_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d5db161897fd5f3c20894d65ed5f6448.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045799161_752:0:3483:2048_1920x0_80_0_0_fd037d733974930aa5035d621009a4d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий десятков, москва, департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры москвы
Василий Десятков, Москва, Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений

Десятков: реконструкцию очистных сооружений завершили в Южном Бутове

© Фото предоставлено Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры МосквыРуководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото предоставлено Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений завершилась в московском районе Южное Бутово, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"В рамках реконструкции Южно-Бутовских очистных сооружений завершено строительство нового блока очистки воды. Он включает аэротенки для биологической очистки сточных вод и блок вторичной очистки с дезинфекцией стоков ультрафиолетовым обеззараживанием", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Как уточняется в сообщении, модернизация направлена на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Также она позволяет улучшить качество воды в водоемах и повысить надежность комплекса.
Благодаря реконструкции очистных сооружений увеличились мощности системы водоотведения для района Южное Бутово, частей Троицкого и Новомосковского административных округов, добавляется в пресс-релизе.
 
Василий ДесятковМоскваДепартамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала