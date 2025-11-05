https://ria.ru/20251105/rekonstruktsiya-2052912251.html
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений
Десятков: в Южном Бутове завершились реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений завершилась в московском районе Южное Бутово, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной...
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений завершилась в московском районе Южное Бутово, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"В рамках реконструкции Южно-Бутовских очистных сооружений завершено строительство нового блока очистки воды. Он включает аэротенки для биологической очистки сточных вод и блок вторичной очистки с дезинфекцией стоков ультрафиолетовым обеззараживанием", - приводит его слова пресс-служба департамента.
Как уточняется в сообщении, модернизация направлена на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Также она позволяет улучшить качество воды в водоемах и повысить надежность комплекса.
Благодаря реконструкции очистных сооружений увеличились мощности системы водоотведения для района Южное Бутово, частей Троицкого и Новомосковского административных округов, добавляется в пресс-релизе.