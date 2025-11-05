Путь к устойчивому развитию: как меняется Ростовская область при Слюсаре

Больше года Ростовской областью руководит Юрий Слюсарь, которого 4 ноября 2024 года президент России назначил исполняющим обязанности главы региона, и который 14 сентября 2025 года был избран губернатором, получив поддержку более 1,5 миллионов жителей. За прошедший год на посту врио он успел показать эффективную работу и заручиться доверием жителей, мнение которых стремится учитывать в решении задач. Новый глава региона не только сохранил устойчивость в условиях сложной экономической и геополитической ситуации, но и заложил основы для стратегического развития. Акцент на технологическое развитие, решение системных проблем в ЖКХ и социальную сферу определяет траекторию развития области на ближайшие годы. Подробнее о работе нового губернатора – в материале РИА Новости.

Стратегия развития "южной столицы"

Ключевым решением стало обновление Стратегии развития области до 2030 года. Она сформирована на основе общественных обсуждений с участием 12 тысяч человек. В приоритете – совершенствование системы ЖКХ и АПК, поддержка участников СВО и их родных, создание кампуса "ДонТех", а также позиционирование Ростовской области как "южной столицы России".

"Объективно и очевидно, это не предмет нашей репутации и гордости, это объективный факт – он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической и географической ситуации", – отметил Юрий Слюсарь на пресс-конференции в сентябре.

Выступая на стратсессии в ходе обновления Стратегии-2030, губернатор отметил важность обеспечения технологического лидерства для экономики региона.

Среди значимых результатов в экономическом блоке – запуск в активную работу особой экономической зоны "Ростовская", где число компаний-резидентов увеличилось до 11, а планируемый объем инвестиций – более 6 миллиардов рублей.

Губернатор лично посещает ключевые предприятия региона. В частности, на "Атоммаше" состоялась отгрузка корпуса реактора для турецкой АЭС "Аккую", в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Г.М. Бериева стартовала программа перевода самолетов Бе-200 на российские двигатели ПД-8. Запущено производство полиамидных нитей на "БТК Текстиль" и цинковых белил на заводе "Эмпилс-цинк" с инвестициями свыше 1,5 миллиарда рублей. Налажен выпуск техники на "Сальсксельмаше". Новочеркасский завод завершил испытания электровоза "ЭМКА2".

Одобрены и новые проекты, которые создадут более 1 тысячи рабочих мест. Всего в регионе реализуется свыше 650 инвестпроектов на сумму более 1 триллиона рублей. Кстати, на ПМЭФ-2025 Ростовская область заключила соглашения на 209 миллиардов рублей, на "Иннопроме-2025" донские предприятия подписали 23 соглашения на общую сумму более 92 млрд рублей, а на выставке "Золотая осень-2025" – на 11,1 миллиарда рублей.

Устойчивое развитие в АПК

В 2025 году агропром региона столкнулся с серьезными климатическими вызовами: из-за заморозков и засухи произошли крупные потери урожая. Благодаря вмешательству врио губернатора ситуацию признали чрезвычайной на федеральном уровне. Был введен мораторий на банкротство сельхозпредприятий, а дополнительные лимиты льготного кредитования позволили привлечь 4 миллиарда рублей для посевной кампании.

"Ростовская область всегда была и останется одним из опорных регионов России по сельхозпроизводству. Уверен, что трудные времена мы с достоинством пройдем и обязательно вернемся в полосу устойчивого развития", – отметил Юрий Слюсарь.

Власти региона нацелены на стратегическое развитие АПК: вырос экспорт мясной и молочной продукции, запущена программа восстановления мелиоративных систем, а в школах области открыт 31 агрокласс.

Новые парки и детские площадки

Власти региона разработали новую концепцию градостроительной политики. Также большое внимание уделяется благоустройству городской среды. Так, отменена точечная застройка в центре Ростова-на-Дону – вместо нее создаются скверы.

"В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений – любых: деревьев, кустарников, цветов", – отметил Слюсарь.

Планируется создать линейный парк вдоль притока Дона – реки Темерник, уже идет разработка концепции. А в парках Ростова-на-Дону и Шахт начались работы по восстановлению их прежнего исторического "зеленого" облика. Всего по федеральному проекту отобрано 134 территории для благоустройства. В рамках губернаторского проекта "Территория детства" обустраивается 177 новых детских площадок.

Модернизация ЖКХ

Сферу ЖКХ тоже ждут преобразования. Уже запущен масштабный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" с бюджетом более 10 миллиардов рублей на первые три года. Строятся шесть крупных объектов водоснабжения – в Азовском, Мясниковском, Чертковском, Неклиновском и других районах. Благодаря возвращению в госсобственность контрольного пакета акций "Ростовводоканала" по решению суда открылись возможности для модернизации систем водоснабжения ростовской агломерации.

До 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 23 блочно-модульных котельных (БМК) в 13 муниципалитетах. Особое внимание уделяется подготовке к отопительному сезону в Зернограде и Таганроге. В частности, на капремонт аварийной котельной и теплосетей в Таганроге выделен 151 миллион рублей.

Начата реализация программы модернизации "Ростовэнерго" объемом 20,3 миллиарда рублей. Регион получил 500 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку 321 единицы спецтехники и 15 резервных источников питания.

Уделяется внимание и решению транспортных задач. В Ростовской области отремонтировано 220 участков дорог общей протяженностью более 400 километров. В планах – строительство Северного и Западного обходов Новочеркасска для улучшения логистики в районе ОЭЗ "Ростовская". Эти проекты находятся в стадии рассмотрения.

В Ростове-на-Дону реконструируют ливневую канализацию, с этой целью регион заручился федеральной поддержкой в объеме 8,71 миллиарда рублей.

Навести порядок с мусором

В фокусе внимания губернатора и проблемы экологии. В регионе проводят масштабное обновление контейнерного парка ТКО – уже закуплено и установлено около 14 тысяч новых контейнеров.

"Чего хотят жители и требую я — это навести порядок в сфере ТКО. Одна из первых задач — обновление контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Площадки — важный элемент городской среды", – подчеркнул Юрий Слюсарь.

В Ростове-на Дону запущен пилотный проект по оборудованию современных экоплощадок. Кроме того, удалось ликвидировать опасную ситуацию на Семикаракорском полигоне, на севере и в центральной части области начал работу новый региональный оператор.

"Поезд здоровья" спасает жизни

Власти региона заботятся и о здоровье жителей. В рамках проекта "Поезд здоровья" мобильные бригады медиков, в которых есть и узкие специалисты, провели более 40 тысяч обследований в различных районах Ростовской области. Благодаря этому госпитализировали около 500 человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

"Медицине Дона нужна неотложная помощь. Продолжим проект "Поезд здоровья", который отлично себя зарекомендовал. Благодаря ему спасены десятки жизней", – отметил губернатор.

Для решения проблемы дефицита кадров врачам, работающим на селе, начали предоставлять бесплатные земельные участки. Разработана региональная кадровая программа на 2025-2030 годы, увеличено количество целевых мест в Ростовском государственном медицинском университете. А с 2026 года начнет работу региональный кадровый центр здравоохранения.

Ведется капремонт поликлиник в Батайске, Волгодонске. Стартовал проект реконструкции Таганрогской больницы скорой медицинской помощи общей стоимостью 22 миллиарда рублей.

Для мам-студенток предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей, а каждому новорожденному в области с 2026 года будут вручать подарок на 20 тысяч рублей. Также в помощь мамам заработала услуга "социальных нянь", а в городах и районах появились пункты проката вещей для новорожденных.

Поддержка героев Дона

В Ростовской области создана многоуровневая система поддержки участников специальной военной операции и их семей. Всего действует более 100 мер поддержки. Создан единый реестр земельных участков для участников СВО.

Благодаря системе "одного окна" получить эту помощь стало проще. В Ростовской области более 3 тысяч заявителей уже воспользовались такой возможностью.

Особое внимание уделяется профессиональной реабилитации и трудоустройству ветеранов. В рамках программы "Герои Дона" – регионального аналога проекта "Время героев" – с 1 сентября 2025 года обучение начали 64 ветерана и участника СВО. Проект включает образовательные модули и стажировку с последующим трудоустройством на госслужбу, а в роли наставников выступают заместители губернатора, депутаты и главы муниципалитетов. По поручению губернатора Юрия Слюсаря формируется кадровый резерв из числа участников программы.

Также предусмотрены адресные меры поддержки: ветеранам СВО с инвалидностью переданы автомобили с ручным управлением, а вдовам участников СВО компенсируют 50% стоимости обучения в автошколах. Запущен и спецпроект "Время Героинь" для жен и матерей участников спецоперации, включающий обучение и содействие в трудоустройстве.

В планах – строительство реабилитационного центра для ветеранов СВО в Усть-Донецке, для этого уже выделен земельный участок. Ветеранов также привлекают к патриотическому воспитанию молодежи – они преподают в школах "Основ безопасности и защиты Родины".

Новые возможности в образовании

Первого сентября 2025 года в Ростовской области открылось 11 новых школ в сумме на 10 тысяч учебных мест. Завершилась реконструкция Мариинской женской гимназии, где вскоре смогут обучаться 250 воспитанниц. Особое внимание уделяется развитию казачьего образования – планируется построить казачьи кадетские корпуса в Ростове-на-Дону, Боковской и Вешенской.

В регионе успешно развивается проект "Профессионалитет": в колледжах и техникумах отмечается рост количества студентов. Запущены программы подготовки инженерных кадров в партнерстве с госкорпорацией "Ростех".

Власти активно поддерживают педагогов – выплату для участников программы "Земский учитель" увеличили до 2 миллионов рублей.

Для молодежи создают сеть центров "#ДонМолодой", которые уже открыты в Ростове и Шахтах, а в ближайшее время появятся в других городах области.

Параллельно развивается культурная и спортивная инфраструктура. Началась реконструкция театра им. А.П. Чехова в Таганроге, завершен капремонт дворца спорта в Ростове-на-Дону. Важным событием стала передача государству мемориального дома Фаины Раневской в Таганроге, там планируется открыть музей легендарной актрисы.

В диалоге с жителями

Особое внимание Юрий Слюсарь уделяет работе с обращениями граждан. Аудитория губернатора в социальных сетях выросла более чем вдвое, на 252% – до 266 тысяч подписчиков. С ноября 2024 года поступило и отработано свыше 60,4 тысячи сообщений, касающихся ЖКХ, дорог и благоустройства. Глава региона лично контролирует выполнение поручений – за год он провел более трех десятков рабочих поездок по городам и районам области. По программе "Сделаем вместе" реализуется около 200 инициатив, в 2026 году на нее будет направлено еще 500 миллионов рублей.

Подводя итоги первого, крайне насыщенного года работы, Юрий Слюсарь особо отметил, что все достижения были бы невозможны без активной поддержки и искренней вовлеченности жителей области.