Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил военных разведчиков за службу Отечеству - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 05.11.2025 (обновлено: 10:00 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/razvedka-2052906279.html
Путин поблагодарил военных разведчиков за службу Отечеству
Путин поблагодарил военных разведчиков за службу Отечеству - РИА Новости, 05.11.2025
Путин поблагодарил военных разведчиков за службу Отечеству
Президент России Владимир Путин поблагодарил военных разведчиков РФ за честную и безупречную службу Отечеству, преданность воинской присяге и самоотверженность. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:59:00+03:00
2025-11-05T10:00:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
https://ria.ru/20251105/putin-2052905833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил военных разведчиков за службу Отечеству

Путин поблагодарил военных разведчиков за честную и безупречную службу Отечеству

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных разведчиков РФ за честную и безупречную службу Отечеству, преданность воинской присяге и самоотверженность.
Поздравительная телеграмма личному составу и ветеранам военной разведки Вооружённых Сил России опубликована на сайте Кремля.
"Народ России гордится вашими подвигами. Хочу поблагодарить ветеранов, личный состав военной разведки за честную и безупречную службу Отечеству, за преданность воинской присяге и самоотверженность", - говорится в телеграмме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин: военные разведчики будут достойно решать поставленные задачи
Вчера, 09:57
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала