Путин поблагодарил военных разведчиков за службу Отечеству

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных разведчиков РФ за честную и безупречную службу Отечеству, преданность воинской присяге и самоотверженность.

Поздравительная телеграмма личному составу и ветеранам военной разведки Вооружённых Сил России опубликована на сайте Кремля.

"Народ России гордится вашими подвигами. Хочу поблагодарить ветеранов, личный состав военной разведки за честную и безупречную службу Отечеству, за преданность воинской присяге и самоотверженность", - говорится в телеграмме.