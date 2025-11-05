Путин поблагодарил военных разведчиков за службу Отечеству

https://ria.ru/20251105/razvedka-2052906279.html
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных разведчиков РФ за честную и безупречную службу Отечеству, преданность воинской присяге и самоотверженность.
Поздравительная телеграмма личному составу и ветеранам военной разведки Вооружённых Сил России опубликована на сайте Кремля.
"Народ России гордится вашими подвигами. Хочу поблагодарить ветеранов, личный состав военной разведки за честную и безупречную службу Отечеству, за преданность воинской присяге и самоотверженность", - говорится в телеграмме.