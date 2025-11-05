Рейтинг@Mail.ru
Ветеран ГРУ рассказал, какие языки изучают военные разведчики - РИА Новости, 05.11.2025
10:11 05.11.2025
Ветеран ГРУ рассказал, какие языки изучают военные разведчики
Ветеран ГРУ рассказал, какие языки изучают военные разведчики
Российские военные разведчики в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военные разведчики изучают те иностранные языки, которые нужны "на поле боя", заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.
В России в среду отмечается День военного разведчика.
"Иностранные языки… согласно требованиям Высших курсов иностранных языков (ВКИЯ) МИД РФ изучают на оперативном уровне, словарный запас – 4250 слов, способность вести беседу с носителем языка на любую тему; в соответствии с системой уровней владения иностранным языком, используемой в Европе (Common European Framework of Reference, CEFR) - это уровень профессионального владения C1. В первую очередь изучаются иностранные языки, которые нужны, как говорят в дипломатии, на поле боя", - сказал Винокуров.
