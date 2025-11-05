Ветеран ГРУ рассказал, какие языки изучают военные разведчики

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Военные разведчики изучают те иностранные языки, которые нужны "на поле боя", заявил в интервью РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Владимир Винокуров.