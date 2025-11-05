Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 05.11.2025 (обновлено: 17:33 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/rakety-2053023010.html
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР - РИА Новости, 05.11.2025
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР
США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:32:00+03:00
2025-11-05T17:33:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_a0529718fb2050fc39d987bedff8a6f9.jpg
https://ria.ru/20251102/putin-2052451609.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_d09cbe93662c9885581178cff47c620d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, андрей белоусов, владимир путин
В мире, Россия, США, Европа, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР

Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты со временем подлёта к РФ 7 минут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"На вооружение Соединенных Штатов, армии США, в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ.
"В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России составит порядка 6-7 минут", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00
 
В миреРоссияСШАЕвропаАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала