https://ria.ru/20251105/rakety-2053023010.html
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР - РИА Новости, 05.11.2025
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР
США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T17:32:00+03:00
2025-11-05T17:32:00+03:00
2025-11-05T17:33:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
андрей белоусов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_a0529718fb2050fc39d987bedff8a6f9.jpg
https://ria.ru/20251102/putin-2052451609.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_d09cbe93662c9885581178cff47c620d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, андрей белоусов, владимир путин
В мире, Россия, США, Европа, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов рассказал, какие ракеты США планируют разместить в Европе и АТР
Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты со временем подлёта к РФ 7 минут