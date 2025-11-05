Рейтинг@Mail.ru
00:04 05.11.2025 (обновлено: 00:13 05.11.2025)
В России началась короткая рабочая неделя
общество
россия
день народного единства
выходные
работа
праздники
россия
общество, россия, день народного единства, выходные, работа, праздники
Общество, Россия, День народного единства, Выходные, Работа, Праздники

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В России началась трехдневная рабочая неделя.
Она продлится с 5 до 7 ноября включительно.
Согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2025 году", первые два дня этого месяца — выходные, поскольку рабочий день с понедельника перенесли на субботу, 1 ноября. Это сделали для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства.
В России 4 ноября ежегодно отмечают День народного единства. Его учредили федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Производственный календарь — 2025. Ноябрь - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Как отдыхаем в ноябре 2025: выходные и праздничные дни
ОбществоРоссияДень народного единстваВыходныеРаботаПраздники
 
 
Заголовок открываемого материала