В России началась короткая рабочая неделя
Короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня - с 5 до 7 ноября включительно, начинается в России в среду. РИА Новости, 05.11.2025
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня - с 5 до 7 ноября включительно, начинается в России в среду.
Согласно постановлению правительства России
"О переносе выходных дней в 2025 году", первые два дня первой недели ноября - выходные, поскольку рабочий день с понедельника перенесли на субботу, 1 ноября. Это было сделано для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.