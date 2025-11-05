В России началась короткая рабочая неделя

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня - с 5 до 7 ноября включительно, начинается в России в среду.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.