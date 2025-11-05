Рейтинг@Mail.ru
В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:04 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/rabota-2052858688.html
В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя - РИА Новости, 05.11.2025
В России началась короткая рабочая неделя
Короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня - с 5 до 7 ноября включительно, начинается в России в среду. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T00:04:00+03:00
2025-11-05T00:04:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942495964_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_eae5fd4c566235be816e580a6e03346d.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942495964_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e47f9166a271dcc1f13c1d2e26dace5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В России началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня

© iStock.com / nortonrsxКоллеги обсуждают работу в офисе
Коллеги обсуждают работу в офисе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© iStock.com / nortonrsx
Коллеги обсуждают работу в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня - с 5 до 7 ноября включительно, начинается в России в среду.
Согласно постановлению правительства России "О переносе выходных дней в 2025 году", первые два дня первой недели ноября - выходные, поскольку рабочий день с понедельника перенесли на субботу, 1 ноября. Это было сделано для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала