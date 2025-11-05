https://ria.ru/20251105/pvo-2052938187.html
Силы ПВО сбили 123 украинских БПЛА и 4 снаряда HIMARS за сутки
Силы ПВО сбили 123 украинских БПЛА и 4 снаряда HIMARS за сутки - РИА Новости, 05.11.2025
Силы ПВО сбили 123 украинских БПЛА и 4 снаряда HIMARS за сутки
Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила четыре реактивных снаряда HIMARS и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:19:00+03:00
2025-11-05T12:19:00+03:00
2025-11-05T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779733_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46a6d737c85db6a6d1e76818efec6490.jpg
https://ria.ru/20251105/kupyansk-2052936480.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51fd837f16b263a73407feb29ab2d25b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 123 украинских БПЛА и 4 снаряда HIMARS за сутки
МО РФ: российские ПВО сбили 123 украинских БПЛА и 4 снаряда HIMARS за сутки