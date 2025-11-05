Рейтинг@Mail.ru
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/putin-2053076545.html
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России - РИА Новости, 05.11.2025
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России
Президент межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики" Маргарита Лянге подарила президенту России Владимиру Путину пластинки... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T23:07:00+03:00
2025-11-05T23:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg
https://ria.ru/20250605/putin-2021150506.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_917c5618354837558519b76ead7ff923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России

Лянге подарила Путину пластинки лучших песен на языках народов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики" Маргарита Лянге подарила президенту России Владимиру Путину пластинки лучших песен на языках народов России.
"Я бы хотела вам ещё подарить вот такой вот альбом виниловый, который мы издали. Здесь две пластинки лучших песен на языках народов России в совершенно современном исполнении", - сказала Лянге на заседании совета по межнациональным отношениям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин высказался о современных песнях
5 июня, 17:29
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала