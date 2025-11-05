https://ria.ru/20251105/putin-2053076545.html
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России - РИА Новости, 05.11.2025
Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России
Президент межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики" Маргарита Лянге подарила президенту России Владимиру Путину пластинки... РИА Новости, 05.11.2025
россия
2025
Лянге подарила Путину пластинки лучших песен на языках народов России