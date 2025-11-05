Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал поддержку проекту "RT.Док"
21:32 05.11.2025
Путин пообещал поддержку проекту "RT.Док"
Президент России Владимир Путин пообещал военному документалисту Руслану Гусарову на Совете по межнациональным отношениям, что предложения по развитию проекта...
2025-11-05T21:32:00+03:00
2025-11-05T21:32:00+03:00
россия
владимир путин
россия
2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Логотип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал военному документалисту Руслану Гусарову на Совете по межнациональным отношениям, что предложения по развитию проекта "RT.Док" будут поддержаны.
"Предлагаю рассмотреть возможность оказания государственной поддержки этому проекту ("RT.Док" - ред.) на системной основе по следующим направлениям: организация кинопоказов и творческих встреч в школах по всей стране, проведение ежегодных фестивалей в субъектах России с региональным финансированием при поддержке RT и расширение возможностей для проведения фестиваля за рубежом", - сказал Гусаров на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Мы постараемся поддержать ваше предложение, надо будет просто соответствующим образом это оформить и в виде поручения правительству проработать", - ответил Путин на предложение.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин прокомментировал запрет RT на Западе
17 октября, 19:44
 
Россия, Владимир Путин
 
 
