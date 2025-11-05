https://ria.ru/20251105/putin-2053064880.html
Путин рассказал о новых российских праздниках
Путин рассказал о новых российских праздниках
Президент России Владимир Путин рассказал о двух новых российских праздниках. РИА Новости, 05.11.2025
Путин объявил о введении двух новых праздников в России