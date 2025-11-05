Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о новых российских праздниках - РИА Новости, 05.11.2025
21:19 05.11.2025
Путин рассказал о новых российских праздниках
Президент России Владимир Путин рассказал о двух новых российских праздниках.
Путин рассказал о новых российских праздниках

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о двух новых российских праздниках.
"Добавлю, что в российском календаре теперь будут два новых праздника, а именно День коренных малочисленных народов и День языков народов Российской Федерации. Они будут отмечаться ежегодно 30 апреля и 8 сентября соответственно", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Календарь декабрь 2025 — январь 2026
Новогодние праздники 2025–2026 года: как отдыхают в России
