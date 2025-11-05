https://ria.ru/20251105/putin-2053060950.html
Путин назвал важный индикатор эффективности национальной политики
Путин назвал важный индикатор эффективности национальной политики - РИА Новости, 05.11.2025
Путин назвал важный индикатор эффективности национальной политики
Мнение россиян должно быть одним из важнейших индикаторов эффективности политики в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин назвал важный индикатор эффективности национальной политики
Путин назвал мнение россиян одним из индикаторов эффективности нацполитики