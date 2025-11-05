Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям - РИА Новости, 05.11.2025
20:31 05.11.2025
Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям
Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям
2025
Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям РФ до правительственной комиссии.
"Сегодня координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу. Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить её статус до правительственной комиссии", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
