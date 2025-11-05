https://ria.ru/20251105/putin-2053059304.html
Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям
Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям РФ до правительственной комиссии. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:31:00+03:00
2025-11-05T20:31:00+03:00
2025-11-05T20:48:00+03:00
политика
россия
владимир путин
