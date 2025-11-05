Рейтинг@Mail.ru
Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 05.11.2025
20:08 05.11.2025 (обновлено: 22:41 05.11.2025)
Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям
Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям
Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям и поддержал инициативу объявить 2026-й Годом единства народов России.
Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям и поддержал инициативу объявить 2026-й Годом единства народов России.
«
"Хорошее предложение, давайте так и сделаем. Я попрошу Татьяну Алексеевну (Голикову. — Прим. ред.) подготовить проекты соответствующих решений", — сказал он.
Как отметил глава государства, герои СВО своим единством на поле боя доказывают, что мы все — один народ.
«

"Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои — солдаты и офицеры — в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой за Россию".

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
Он также призвал пресекать любые попытки разжечь межнациональные конфликты в России.
«
"Сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами".
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
Путин добавил, что западные спецслужбы ставят перед собой задачу раскачать страну изнутри. За рубежом создаются все новые международные организации для ведения информационной войны против России и все чаще говорят о ее деколонизации.
«

"По сути, расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения. <…> Несмотря на то что у них ничего не получалось в течение не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается".

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
В связи с этим новая редакция стратегии национальной политики должна отражать актуальные вызовы и риски. Отвечать на них нужно последовательно и твердо. Шаткости основ государственного устройства допускать нельзя, подчеркнул президент.
«
"Те далекие события (Смутное время в России в начале XVII века. — Прим. ред.) — это и урок всем нам, причем на все времена, назидание потомкам — не доводить споры до раздоров, разрушающих страну".
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
Путин обратил внимание также на роль и важность культуры, обычаев и языков каждого народа страны.
«

"Такое многообразие, забота о его сохранении — это основа основ национальной политики России".

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
Он добавил, что в стране наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений. При этом мнение россиян должно быть одним из значимых индикаторов эффективности нацполитики в этой области.
«

"То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно".

Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
президент России
Кроме того, глава государства предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям до правительственной комиссии и поручил как можно скорее подготовить новый проект указа "О Стратегии национальной политики на период до 2036 года". Он также призвал делать все, чтобы укреплять единство, общность и общероссийскую идентичность.
«
"На все нужно обращать внимание, реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам всех людей".
Владимир Путин
президент России
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что проект документа будет представлен Путину на рассмотрение в ближайшее время.
Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.
