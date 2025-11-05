Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям и поддержал инициативу объявить 2026-й Годом единства народов России.
"Хорошее предложение, давайте так и сделаем. Я попрошу Татьяну Алексеевну (Голикову. — Прим. ред.) подготовить проекты соответствующих решений", — сказал он.
Как отметил глава государства, герои СВО своим единством на поле боя доказывают, что мы все — один народ.
"Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои — солдаты и офицеры — в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой за Россию".
Он также призвал пресекать любые попытки разжечь межнациональные конфликты в России.
"Сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами".
Путин добавил, что западные спецслужбы ставят перед собой задачу раскачать страну изнутри. За рубежом создаются все новые международные организации для ведения информационной войны против России и все чаще говорят о ее деколонизации.
"По сути, расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения. <…> Несмотря на то что у них ничего не получалось в течение не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается".
В связи с этим новая редакция стратегии национальной политики должна отражать актуальные вызовы и риски. Отвечать на них нужно последовательно и твердо. Шаткости основ государственного устройства допускать нельзя, подчеркнул президент.
"Те далекие события (Смутное время в России в начале XVII века. — Прим. ред.) — это и урок всем нам, причем на все времена, назидание потомкам — не доводить споры до раздоров, разрушающих страну".
Путин обратил внимание также на роль и важность культуры, обычаев и языков каждого народа страны.
"Такое многообразие, забота о его сохранении — это основа основ национальной политики России".
Он добавил, что в стране наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений. При этом мнение россиян должно быть одним из значимых индикаторов эффективности нацполитики в этой области.
"То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно".
Кроме того, глава государства предложил повысить статус рабочей группы по межнациональным отношениям до правительственной комиссии и поручил как можно скорее подготовить новый проект указа "О Стратегии национальной политики на период до 2036 года". Он также призвал делать все, чтобы укреплять единство, общность и общероссийскую идентичность.
"На все нужно обращать внимание, реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам всех людей".
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что проект документа будет представлен Путину на рассмотрение в ближайшее время.
Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.