Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство иностранцев

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и пунктом 4 части 1 статьи 28 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые: а) Положение о временном порядке приема в гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; б) Положение о временном порядке выдачи вида на жительство в РФ отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в документе.