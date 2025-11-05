Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство иностранцев

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.