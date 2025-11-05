https://ria.ru/20251105/putin-2053050836.html
Путин поздравил Краснова и всех работников судебной системы
Путин поздравил Краснова и всех работников судебной системы - РИА Новости, 05.11.2025
Путин поздравил Краснова и всех работников судебной системы
Президент России Владимир Путин поздравил председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова и всех работников судебной системы с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.11.2025
общество
россия
владимир путин
игорь краснов
россия
Новости
ru-RU
Путин поздравил всех работников судебной системы с профессиональным праздником