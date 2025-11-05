Рейтинг@Mail.ru
Путин принял в Кремле главу Верховного суда
19:43 05.11.2025 (обновлено: 22:56 05.11.2025)
Путин принял в Кремле главу Верховного суда
Путин принял в Кремле главу Верховного суда
Путин принял в Кремле главу Верховного суда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Верховного суда Игоря Краснова.
Встреча прошла в День работника суда и стала первой с момента вступления последнего на новую должность. До этого Краснов с января 2020 года возглавлял Генпрокуратуру России.
ВС утвердил первый обзор судебной практики под председательством Краснова
8 октября, 12:06
"Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан, их интересов в судах нашей страны", — сказал Путин.

Он также поинтересовался у Краснова, как идет процесс вхождения в новую должность, и пожелал успехов.
"На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан к государству в целом", — отметил президент.
Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова председателем Верховного суда. Глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил в конце августа, что Краснов подал заявление на должность главы ВС. Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой.
Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов
Вчера, 11:13
 
