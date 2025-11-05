Путин принял в Кремле главу Верховного суда

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Верховного суда Игоря Краснова.
Встреча прошла в День работника суда и стала первой с момента вступления последнего на новую должность. До этого Краснов с января 2020 года возглавлял Генпрокуратуру России.
"Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан, их интересов в судах нашей страны", — сказал Путин.
Он также поинтересовался у Краснова, как идет процесс вхождения в новую должность, и пожелал успехов.
"На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан к государству в целом", — отметил президент.
Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова председателем Верховного суда. Глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил в конце августа, что Краснов подал заявление на должность главы ВС. Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой.