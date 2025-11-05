Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием - РИА Новости, 05.11.2025
19:10 05.11.2025
Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием
Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием
2025-11-05T19:10:00+03:00
2025-11-05T19:10:00+03:00
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием

Путин: движение отряда "ЛизаАлерт" служит примером для молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей межрегионального форума, посвящённого 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", отметив, что это общественно значимое движение служит ярким, вдохновляющим примером для молодежи.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на Межрегиональном форуме и поздравляю с 15-летием создания добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"... Ваше мощное, общественно значимое движение, ответственный подход к стоящим перед отрядом задачам достойны самого глубокого признания, служат ярким, вдохновляющим примером для молодёжи", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Благодаря работе отряда "ЛизаАлерт" были спасены сотни тысяч человеческих жизней, организовано системное обучение волонтёров, готовых помочь тем, чьи родные и близкие оказались в беде, добавил президент.
Путин отметил, что за прошедшие годы поисковый отряд "ЛизаАлерт" объединил большую команду единомышленников, посвятивших себя важному, востребованному делу, в разных регионах страны. Президент также подчеркнул важность просветительской деятельности, направленной на предотвращение опасных происшествий.
