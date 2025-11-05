Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей межрегионального форума, посвящённого 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", отметив, что это общественно значимое движение служит ярким, вдохновляющим примером для молодежи.

"Дорогие друзья! Приветствую вас на Межрегиональном форуме и поздравляю с 15-летием создания добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"... Ваше мощное, общественно значимое движение, ответственный подход к стоящим перед отрядом задачам достойны самого глубокого признания, служат ярким, вдохновляющим примером для молодёжи", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.