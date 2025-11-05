https://ria.ru/20251105/putin-2052987972.html
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина - РИА Новости, 05.11.2025
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина
Владимир Путин во время награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" отправил недвусмысленный сигнал Западу,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:55:00+03:00
2025-11-05T15:55:00+03:00
2025-11-05T16:50:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_a0d6ad7f608881c86ebd3c8a2b912dd6.jpg
https://ria.ru/20251104/ispytaniya-2052855902.html
https://ria.ru/20251103/vooruzheniya-2052580105.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3308ec91d6e3de81dbbad7f84585379.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина
CNN: Путин послал Западу сигнал при награждении разработчиков вооружения
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости
. Владимир Путин во время награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" отправил недвусмысленный сигнал Западу, утверждает телеканал CNN
.
"Это стало последним сигналом Кремля, который направлен, как считают аналитики, на то, чтобы отвадить Запад от поддержки на Украине", — говорится в материале.
CNN также напомнил о словах российского лидера о том, что "Буревестник" превзошел все известные ракетные системы в мире.
Четвертого ноября Владимир Путин
наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Как отметил глава государства, разработка новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. При этом президент подчеркнул, что Россия
никому не угрожает.
Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
До этого Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
Глава Генштаба Валерий Герасимов
доложил ему, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.