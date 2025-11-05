"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин во время награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" отправил недвусмысленный сигнал Западу, утверждает телеканал . Владимир Путин во время награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" отправил недвусмысленный сигнал Западу, утверждает телеканал CNN

"Это стало последним сигналом Кремля, который направлен, как считают аналитики, на то, чтобы отвадить Запад от поддержки на Украине", — говорится в материале.

CNN также напомнил о словах российского лидера о том, что "Буревестник" превзошел все известные ракетные системы в мире.

Четвертого ноября Владимир Путин наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Как отметил глава государства, разработка новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.