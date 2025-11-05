Рейтинг@Mail.ru
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина
15:55 05.11.2025 (обновлено: 16:50 05.11.2025)
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина
"Последний сигнал". В США сделали громкое заявление после слов Путина
Владимир Путин во время награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" отправил недвусмысленный сигнал Западу,... РИА Новости, 05.11.2025
в мире, россия, владимир путин, валерий герасимов
В мире, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин во время награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" отправил недвусмысленный сигнал Западу, утверждает телеканал CNN.
"Это стало последним сигналом Кремля, который направлен, как считают аналитики, на то, чтобы отвадить Запад от поддержки на Украине", — говорится в материале.
CNN также напомнил о словах российского лидера о том, что "Буревестник" превзошел все известные ракетные системы в мире.
Четвертого ноября Владимир Путин наградил разработчиков подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о начале серийного производства комплекса "Орешник". Как отметил глава государства, разработка новых систем вооружения имеет историческое значение и важна для безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. При этом президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает.
Россия 28 октября успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
До этого Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил ему, что тест ракеты состоялся 21 октября, за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Заголовок открываемого материала