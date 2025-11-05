Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
https://ria.ru/20251105/putin-2052952163.html
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.11.2025
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:51:00+03:00
2025-11-05T16:51:00+03:00
2025-11-05T16:51:00+03:00
политика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052953070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2be639b7acb56843b411590127c7971c.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052953070_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_004ce7b3d02a124c6265132d26bd114a.jpg
Путин на заседании Совета безопасности
Путин на заседании Совета безопасности
2025-11-05T16:51
true
PT18M19S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, видео, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2025-11-05T16:51
true
PT18M19S