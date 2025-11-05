Рейтинг@Mail.ru
Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/putin-2052891481.html
Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям
Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 05.11.2025
Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:16:00+03:00
2025-11-05T20:16:00+03:00
политика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052942750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8bec56266b48b8d6966f29aa87c5bba9.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям
Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям
2025-11-05T20:16
true
PT89M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052942750_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_49bddcb3f2380babaaba04a34d2c5d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям.
2025-11-05T20:16
true
PT89M40S

Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета по межнациональным отношениям.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала