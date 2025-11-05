https://ria.ru/20251105/putin--2052899633.html
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума "Россия ‒ спортивная держава" отметил... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T09:29:00+03:00
2025-11-05T09:29:00+03:00
2025-11-05T09:29:00+03:00
россия
владимир путин
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
/20240912/mishustin--1972329615.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, спорт
Россия, Владимир Путин, Спорт
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом
Президент РФ Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума "Россия ‒ спортивная держава" отметил важность расширения возможностей для занятий спортом, особенно для юных поколений, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Он отметил, что форум ежегодно объединяет деятелей спорта, руководителей спортивных федераций и организаций, тренеров, наставников, известных атлетов и иностранных специалистов, а также служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных задач и обмена передовыми практиками.
«
"В центре внимания участников нынешнего форума ‒ перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У нашей страны накоплен здесь богатый опыт, которым мы готовы делиться с партнёрами. Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача ‒ расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений", - говорится в послании.
Президент подчеркнул важность продолжения работы по созданию современной и качественной спортивной инфраструктуры, продвижения масштабных любительских состязаний и турниров, а также обеспечения достойных условий для занятий спортом людям с ограничениями по здоровью.
Российский лидер также выразил уверенность, что предложенные в ходе форума инициативы будут востребованы на практике, станут серьёзным вкладом в развитие спорта в России
и мире. Путин
пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и всего самого доброго.