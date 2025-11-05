Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
09:29 05.11.2025
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума "Россия ‒ спортивная держава" отметил... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025
россия, владимир путин, спорт
Россия, Владимир Путин, Спорт
Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом

Президент РФ Путин отметил важность расширения возможностей для занятий спортом

Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам гостям и организаторам XIII Международного спортивного форума "Россия ‒ спортивная держава" отметил важность расширения возможностей для занятий спортом, особенно для юных поколений, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Он отметил, что форум ежегодно объединяет деятелей спорта, руководителей спортивных федераций и организаций, тренеров, наставников, известных атлетов и иностранных специалистов, а также служит авторитетной площадкой для обсуждения актуальных профессиональных задач и обмена передовыми практиками.
«
"В центре внимания участников нынешнего форума ‒ перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У нашей страны накоплен здесь богатый опыт, которым мы готовы делиться с партнёрами. Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача ‒ расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений", - говорится в послании.
Президент подчеркнул важность продолжения работы по созданию современной и качественной спортивной инфраструктуры, продвижения масштабных любительских состязаний и турниров, а также обеспечения достойных условий для занятий спортом людям с ограничениями по здоровью.
Российский лидер также выразил уверенность, что предложенные в ходе форума инициативы будут востребованы на практике, станут серьёзным вкладом в развитие спорта в России и мире. Путин пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и всего самого доброго.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Мишустин назвал спорт и патриотическое воспитание нацприоритетами
