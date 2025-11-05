https://ria.ru/20251105/psihologi-2052968312.html
Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в Сургуте
Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в Сургуте - РИА Новости, 05.11.2025
Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в Сургуте
Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в дачном доме в Сургуте в ХМАО, сообщил глава муниципалитета Максим Слепов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в дачном доме в Сургуте в ХМАО, сообщил глава муниципалитета Максим Слепов.
"Искренне соболезную родным погибших. Страшная и невосполнимая утрата. С пострадавшими сейчас работают медицинские работники и психологи… Администрация города на связи с родными погибших. Лично контролирую процесс оказания всесторонней помощи пострадавшим", – написал Слепов в своем Telegram-канале
.
Как сообщало ГУМЧС РФ
по региону, пожар произошел в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1", горел двухэтажный дачный дом, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. Позднее возгорание было потушено на 72 "квадратах". По данным пресс-службы МЧС
России, погибли семь человек, четверо из них - дети.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура региона начала свою проверку, расследование дела находится на контроле надзорного ведомства.
В мэрии Сургута
РИА Новости сообщали, что из горящего дома смогли самостоятельно выбраться юноша и девушка, а ещё один мужчина был госпитализирован с ожогами. По последним данным департамента здравоохранения Югры, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в городской больнице.
Как поясняли РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС, пожарного извещателя в доме не было, там проживала многодетная семья, сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проливка. Также из утренней оперативной информации окружного главка МЧС следует, что причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, однако сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели и следователи.
Ситуацию под личный контроль взял губернатор Руслан Кухарук
, он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Уголовное дело находится на контроле центрального аппарата СК
РФ.