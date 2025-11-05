Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Психологи и медики работают с пострадавшими при пожаре в дачном доме в Сургуте в ХМАО, сообщил глава муниципалитета Максим Слепов.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура региона начала свою проверку, расследование дела находится на контроле надзорного ведомства.

Как поясняли РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС, пожарного извещателя в доме не было, там проживала многодетная семья, сейчас на месте происшествия идет разбор завалов и проливка. Также из утренней оперативной информации окружного главка МЧС следует, что причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, однако сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели и следователи.