Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешение на строительство

"Четвертого ноября 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС "Пакш" (генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"), а также возведение зданий ядерного острова", — говорится в публикации.