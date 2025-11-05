Рейтинг@Mail.ru
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешение на строительство
18:23 05.11.2025 (обновлено: 23:40 05.11.2025)
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешение на строительство
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешения, позволяющие приступить к сооружению станции, сообщил "Росатом". РИА Новости, 05.11.2025
2025
венгрия, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Венгрия, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешения, позволяющие приступить к сооружению станции, сообщил "Росатом".
"Четвертого ноября 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС "Пакш" (генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"), а также возведение зданий ядерного острова", — говорится в публикации.

Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Сийярто назвал сроки подключения в сеть новых блоков АЭС "Пакш"
14 октября, 14:55
Работы должны начаться в феврале 2026 года. Как отметили в "Росатоме", лицензии подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в ста километрах от Будапешта и в пяти от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране. Благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков станции "Пакш" эта доля может удвоиться. Руководство страны не раз подчеркивало, что атомная энергетика для Венгрии — способ обеспечить свою энергетическую безопасность.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками — первый российский проект на территории Европейского союза. Ее построят под ключ. Основную лицензию на сооружение венгерский регулятор выдал в августе 2022 года.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2"
9 октября, 11:25
 
ВенгрияАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
