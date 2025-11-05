Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешение на строительство

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешения, позволяющие приступить к сооружению станции, сообщил "Росатом".
"Четвертого ноября 2025 года Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС "Пакш" (генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"), а также возведение зданий ядерного острова", — говорится в публикации.
Работы должны начаться в феврале 2026 года. Как отметили в "Росатоме", лицензии подтверждают соответствие проекта строгим международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в ста километрах от Будапешта и в пяти от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране. Благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков станции "Пакш" эта доля может удвоиться. Руководство страны не раз подчеркивало, что атомная энергетика для Венгрии — способ обеспечить свою энергетическую безопасность.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками — первый российский проект на территории Европейского союза. Ее построят под ключ. Основную лицензию на сооружение венгерский регулятор выдал в августе 2022 года.