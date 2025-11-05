МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы обратили в доход России 573 объекта недвижимости, более 138 миллионов акций организаций, а также доли в 20 компаниях должников-экстремистов в течение 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ.