Приставы обратили в доход России 573 объекта недвижимости - РИА Новости, 05.11.2025
03:48 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/pristavy-2052873102.html
Приставы обратили в доход России 573 объекта недвижимости
2025-11-05T03:48:00+03:00
2025-11-05T03:48:00+03:00
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
россия
россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Приставы обратили в доход России 573 объекта недвижимости

Приставы обратили в доход России более 138 миллионов акций организаций

© РИА Новости / Владимир СеменюкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Судебные приставы. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы обратили в доход России 573 объекта недвижимости, более 138 миллионов акций организаций, а также доли в 20 компаниях должников-экстремистов в течение 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ.
Он рассказал, что в управлении по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП России на исполнении находилось 270 исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, выданных судами в рамках 11 гражданских дел в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности.
"В рамах данной категории исполнительных производств в доход государства обращены свыше 138 миллионов акций организаций, 100% долей в уставных капиталах 20 организаций, а также 573 объекта недвижимого имущества", - сказал Аристов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Активы "Ланты", чьи владельцы поддерживают ВСУ, передали в доход России
Вчера, 00:32
 
РоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
