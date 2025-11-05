https://ria.ru/20251105/pristavy-2052873102.html
Приставы обратили в доход России 573 объекта недвижимости
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Судебные приставы обратили в доход России 573 объекта недвижимости, более 138 миллионов акций организаций, а также доли в 20 компаниях должников-экстремистов в течение 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ.
Он рассказал, что в управлении по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП России
на исполнении находилось 270 исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, выданных судами в рамках 11 гражданских дел в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности.
"В рамах данной категории исполнительных производств в доход государства обращены свыше 138 миллионов акций организаций, 100% долей в уставных капиталах 20 организаций, а также 573 объекта недвижимого имущества", - сказал Аристов.