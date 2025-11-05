Рейтинг@Mail.ru
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла" - РИА Новости, 05.11.2025
14:32 05.11.2025 (обновлено: 22:27 05.11.2025)
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла" - РИА Новости, 05.11.2025
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
болгария
дубай
бургас
румен радев
лукойл
министерство финансов сша
евросоюз
болгария
дубай
бургас
в мире, болгария, дубай, бургас, румен радев, лукойл, министерство финансов сша, евросоюз
В мире, Болгария, Дубай, Бургас, Румен Радев, ЛУКОЙЛ, Министерство финансов США, Евросоюз
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"

Президент Болгарии Радев наложил вето на закон о поощрении инвестиций

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании "Лукойл".
Поправки в закон о поощрении инвестиций были приняты Народным собранием 24 октября. Новая редакция закона вводит особые условия для совершения сделок с недвижимостью, а также акциями и долями в капитале четырех компаний, контролируемых "Лукойлом". Такие сделки могут быть осуществлены только после решения правительства, которое, в свою очередь, должно опираться на согласие государственного агентства национальной безопасности (ДАНС).
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке "Лукойла"
Вчера, 08:30
"Президент указывает, что закон ставит совет министров в зависимость от заключения агентства нацбезопасности, что конституционно недопустимо. Совет министров является компетентным органом, осуществляющим руководство и реализацию внутренней и внешней политики страны… в то время как ДАНС - специализированный орган при правительстве, и не может обязывать его принимать те или иные решения", - говорится в заявлении на сайте главы государства.
Президент отметил, что новый закон создает ситуацию, при которой совет министров не может самостоятельно осуществлять свои конституционные полномочия. Это само по себе несовместимо с логикой функционирования исполнительной власти, считает он.
Парламент Болгарии принял поправки, после того как минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом
4 ноября, 10:54
 
В миреБолгарияДубайБургасРумен РадевЛУКОЙЛМинистерство финансов СШАЕвросоюз
 
 
