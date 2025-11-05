Рейтинг@Mail.ru
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье - РИА Новости, 05.11.2025
Новости Подмосковья
 
12:51 05.11.2025
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье - РИА Новости, 05.11.2025
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье
Порядка 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в 88 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 05.11.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье), россия, химки (городской округ в московской области)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Химки (городской округ в Московской области)
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье

Порядка 30 тысяч человек отметили День народного единства в парках Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Аньков
Флаг России
Флаг России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в 88 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Общеобластное мероприятие "Россия. Родина. Единство" прошло 4 ноября. Гости праздника стали участниками "Шествия дружбы", научились народным ремеслам на мастер-классах, посетили концерты, отправились на исторические квесты и другие активности.
Работник Мособлгаза ремонтирует газовую плиту - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
1 ноября, 15:27
Так, парке имени Л.Н. Толстого в подмосковных Химках прошло шествие "Единство через коммуникации". Посетители побывали на интерактивных площадках "Эпоха славных побед", увидели передвижную фотовыставку "Сила традиций: народы Российской Федерации" и театральную миниатюру "Минин и Пожарский". Завершился праздник исполнением гимна России и концертом.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске работала выставка доспехов и оружия "Родная старина". Посетители увидели показательные выступления "Казачья удаль" и экспозицию кукол в национальных костюмах. Помимо этого, дети посещали мастер-классы, и внимание многих гостей привлекла интерактивная фотозона "По следам русских сказок".
В парке "Дулевский" в Ликино-Дулево организовали мастер-классы по народным ремеслам, "Шествие дружбы" и исторический квест. На специальных площадках можно было попробовать национальные блюда. Также гости водили хоровод "Танцы народов России" и посетили концерт "Многонациональная Россия".
В парке "Сестрорецкий" в Клину выступил ансамбль народной музыки "Дмитровские рожечники". Для гостей провели русские народные игры, лекцию о многонациональном составе России и творческие мастер-классы.
В Зарайском центральном парке прошли "Шествие дружбы" и флешмоб "Танцы народов России". Для детей организовали мастер-классы, а для всех посетителей работали тематические площадки, представляющие культуру татар, дагестанцев, башкир, осетин и народов Севера. Завершился день концертом "Многонациональная Россия".
Мероприятия прошли при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков".
Рабочие ведут ремонтные работы в здании школы - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На капремонт объектов образования в Подмосковье выделят 35 млрд рублей
Вчера, 11:16
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияХимки (городской округ в Московской области)
 
 
