Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в 88 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Общеобластное мероприятие "Россия. Родина. Единство" прошло 4 ноября. Гости праздника стали участниками "Шествия дружбы", научились народным ремеслам на мастер-классах, посетили концерты, отправились на исторические квесты и другие активности.

Так, парке имени Л.Н. Толстого в подмосковных Химках прошло шествие "Единство через коммуникации". Посетители побывали на интерактивных площадках "Эпоха славных побед", увидели передвижную фотовыставку "Сила традиций: народы Российской Федерации" и театральную миниатюру "Минин и Пожарский". Завершился праздник исполнением гимна России и концертом.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске работала выставка доспехов и оружия "Родная старина". Посетители увидели показательные выступления "Казачья удаль" и экспозицию кукол в национальных костюмах. Помимо этого, дети посещали мастер-классы, и внимание многих гостей привлекла интерактивная фотозона "По следам русских сказок".

В парке "Дулевский" в Ликино-Дулево организовали мастер-классы по народным ремеслам, "Шествие дружбы" и исторический квест. На специальных площадках можно было попробовать национальные блюда. Также гости водили хоровод "Танцы народов России" и посетили концерт "Многонациональная Россия".

В парке "Сестрорецкий" в Клину выступил ансамбль народной музыки "Дмитровские рожечники". Для гостей провели русские народные игры, лекцию о многонациональном составе России и творческие мастер-классы.

В Зарайском центральном парке прошли "Шествие дружбы" и флешмоб "Танцы народов России". Для детей организовали мастер-классы, а для всех посетителей работали тематические площадки, представляющие культуру татар, дагестанцев, башкир, осетин и народов Севера. Завершился день концертом "Многонациональная Россия".