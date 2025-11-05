https://ria.ru/20251105/prazdnik-2052947527.html
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье - РИА Новости, 05.11.2025
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье
Порядка 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в 88 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-05T12:51:00+03:00
2025-11-05T12:51:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg
https://ria.ru/20251101/oborudovanie-2052323559.html
https://realty.ria.ru/20251105/podmoskove-2052924488.html
московская область (подмосковье)
россия
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_135:0:2288:1615_1920x0_80_0_0_dd770bd97cd26a3f4b3fe2147f884166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, химки (городской округ в московской области)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Химки (городской округ в Московской области)
Около 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в Подмосковье
Порядка 30 тысяч человек отметили День народного единства в парках Подмосковья
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек отпраздновали День народного единства в 88 парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Общеобластное мероприятие "Россия. Родина. Единство" прошло 4 ноября. Гости праздника стали участниками "Шествия дружбы", научились народным ремеслам на мастер-классах, посетили концерты, отправились на исторические квесты и другие активности.
Так, парке имени Л.Н. Толстого в подмосковных Химках прошло шествие "Единство через коммуникации". Посетители побывали на интерактивных площадках "Эпоха славных побед", увидели передвижную фотовыставку "Сила традиций: народы Российской Федерации" и театральную миниатюру "Минин и Пожарский". Завершился праздник исполнением гимна России и концертом.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске работала выставка доспехов и оружия "Родная старина". Посетители увидели показательные выступления "Казачья удаль" и экспозицию кукол в национальных костюмах. Помимо этого, дети посещали мастер-классы, и внимание многих гостей привлекла интерактивная фотозона "По следам русских сказок".
В парке "Дулевский" в Ликино-Дулево организовали мастер-классы по народным ремеслам, "Шествие дружбы" и исторический квест. На специальных площадках можно было попробовать национальные блюда. Также гости водили хоровод "Танцы народов России" и посетили концерт "Многонациональная Россия".
В парке "Сестрорецкий" в Клину выступил ансамбль народной музыки "Дмитровские рожечники". Для гостей провели русские народные игры, лекцию о многонациональном составе России и творческие мастер-классы.
В Зарайском центральном парке прошли "Шествие дружбы" и флешмоб "Танцы народов России". Для детей организовали мастер-классы, а для всех посетителей работали тематические площадки, представляющие культуру татар, дагестанцев, башкир, осетин и народов Севера. Завершился день концертом "Многонациональная Россия".
Мероприятия прошли при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации "Московская областная дирекция по развитию парков".