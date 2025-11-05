https://ria.ru/20251105/pravitelstvo-2053062861.html
Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики
Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики - РИА Новости, 05.11.2025
Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики
Правительство России подготовило проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:54:00+03:00
2025-11-05T20:54:00+03:00
2025-11-05T20:54:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_40b6fef0c56070948e5c86cbf3e7e810.jpg
https://ria.ru/20250611/proekt-2022322668.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b7629a9f975705e63bb8b6523f158a92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики
Правительство подготовило проект Стратегии национальной политики до 2036 года