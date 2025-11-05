Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики - РИА Новости, 05.11.2025
20:54 05.11.2025
Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики
Правительство подготовило проект новой Стратегии национальной политики
Правительство России подготовило проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство России подготовило проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уважаемый Владимир Владимирович (Путин), завершается последний год реализации стратегии. На смену ей должен прийти новый документ, учитывающий современные реалии. В соответствии с вашим указанием правительством разработан проект такой стратегии до 2036 года", - сказала она на заседании Совета по межнациональным отношениям.
