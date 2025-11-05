Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Старшее поколение сможет через "Госуслуги" назначить доверенное лицо для получения быстрого доступа к геотрекам от оператора связи, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на открытии межрегионального форума "ЛизаАлерт".