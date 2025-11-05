https://ria.ru/20251105/pozhilye-2052964232.html
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам - РИА Новости, 05.11.2025
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам
Старшее поколение сможет через "Госуслуги" назначить доверенное лицо для получения быстрого доступа к геотрекам от оператора связи, заявил глава Минцифры РФ... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:06:00+03:00
2025-11-05T12:06:00+03:00
2025-11-05T13:57:00+03:00
россия
максут шадаев
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151456/58/1514565891_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_b5f51b5d6d2b51d3a0996b55c4b2a881.jpg
https://ria.ru/20251105/deti-2052934540.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151456/58/1514565891_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_b1b2d9bbdce9f9192496724b82c274bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максут шадаев, технологии, общество
Россия, Максут Шадаев, Технологии, Общество
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам
Шадаев: пожилые россияне смогут назначать доверенного для доступа к их геотрекам