Рейтинг@Mail.ru
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 05.11.2025 (обновлено: 13:57 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/pozhilye-2052964232.html
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам - РИА Новости, 05.11.2025
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам
Старшее поколение сможет через "Госуслуги" назначить доверенное лицо для получения быстрого доступа к геотрекам от оператора связи, заявил глава Минцифры РФ... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:06:00+03:00
2025-11-05T13:57:00+03:00
россия
максут шадаев
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151456/58/1514565891_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_b5f51b5d6d2b51d3a0996b55c4b2a881.jpg
https://ria.ru/20251105/deti-2052934540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151456/58/1514565891_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_b1b2d9bbdce9f9192496724b82c274bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максут шадаев, технологии, общество
Россия, Максут Шадаев, Технологии, Общество
Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам

Шадаев: пожилые россияне смогут назначать доверенного для доступа к их геотрекам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Пожилая женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Старшее поколение сможет через "Госуслуги" назначить доверенное лицо для получения быстрого доступа к геотрекам от оператора связи, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на открытии межрегионального форума "ЛизаАлерт".
"Мы считаем, что также для старшего поколения мы должны дать возможность через "Госуслуги" назначить доверенное лицо. Соответственно, это доверенное лицо также сможет без судебных решений быстро от операторов получать доступ к геотрекам", - сказал Шадаев.
Мальчик со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В России появятся детские сим-карты
Вчера, 12:07
 
РоссияМаксут ШадаевТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала