В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе
Площадь пожара в Ростовской области, где горит трехэтажный склад, увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров, идет наращивание группировки, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2025
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе
Площадь пожара на складе в Ростовской области увеличилась до 1,6 тыс квадратов