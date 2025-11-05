Рейтинг@Mail.ru
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/pozhar-2053061199.html
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе - РИА Новости, 05.11.2025
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе
Площадь пожара в Ростовской области, где горит трехэтажный склад, увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров, идет наращивание группировки, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:41:00+03:00
2025-11-05T20:41:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053048995_0:147:1281:867_1920x0_80_0_0_51150d2455ab5ddb33521b2dd73bf179.jpg
https://ria.ru/20251105/sud-2052977268.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053048995_0:2:1281:962_1920x0_80_0_0_427f70c41af29ef71fdde4ae9d721a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Ростова-на-Дону увеличилась площадь пожара на складе

Площадь пожара на складе в Ростовской области увеличилась до 1,6 тыс квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Ростове-на-Дону
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в Ростовской области, где горит трехэтажный склад, увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров, идет наращивание группировки, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в пресс-службе сообщили, что пожар в трехэтажном складском помещении в центре Ростова-на-Дону тушат 45 человек и 22 единицы техники на площади в тысячу квадратных метров. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.
"Площадь пожара в Ростовской области увеличилась до 1,6 тыс. кв.м. Проводится наращивание группировки", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что к тушению привлечены 110 человек и 37 единиц техники.
Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Суд рассматривает дело о крупном пожаре в поселке Сосьва
Вчера, 14:55
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала