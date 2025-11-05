https://ria.ru/20251105/pozhar-2052880662.html
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи - РИА Новости, 05.11.2025
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи
Число погибших при пожаре в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.11.2025
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи
Число погибших при пожаре в дачном доме в Сургуте выросло до семи