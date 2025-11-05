Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.