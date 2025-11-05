Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/pozhar-2052880662.html
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи - РИА Новости, 05.11.2025
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи
Число погибших при пожаре в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:10:00+03:00
2025-11-05T06:10:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20251104/peterburg-2052768649.html
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при пожаре в Сургуте выросло до семи

Число погибших при пожаре в дачном доме в Сургуте выросло до семи

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало о трех погибших. По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в 01.22 мск среды – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.
"Пожар унес жизни семерых человек, четверо из них дети... В ходе разведки и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в Красногвардейском районе Петербурга - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Петербурге три человека погибли при пожаре в жилом доме
4 ноября, 14:14
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала