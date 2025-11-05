Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей
06:09 05.11.2025
При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей
При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 05.11.2025
При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей
Женщина и двое детей без признаков жизни были обнаружены при пожаре в дачном жилом доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе
2025-11-05T06:09:00+03:00
2025-11-05T06:30:00+03:00
происшествия
россия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
2025
происшествия, россия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей

В Сургуте при пожаре в дачном доме погибли женщина и двое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Женщина и двое детей без признаков жизни были обнаружены при пожаре в дачном жилом доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в оперативной сводке главка МЧС по региону.
По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в среду в 01.22 мск – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.
"Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двух детей без признаков жизни", – говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали открытое горение в 03.16 на площади 72 "квадрата".
Из сообщения главка следует, что причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, однако сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС России и следователи окружного управления СК РФ.
ПроисшествияРоссияСургутХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
