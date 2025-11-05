При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Женщина и двое детей без признаков жизни были обнаружены при пожаре в дачном жилом доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в оперативной сводке главка МЧС по региону.

По данным ведомства, информация о пожаре в садово-огородническом товариществе "Прибрежный 1" поступила в среду в 01.22 мск – горел двухэтажный дачный дом, который был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия.

"Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двух детей без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали открытое горение в 03.16 на площади 72 "квадрата".