При пожаре в Сургуте погибли женщина и двое детей

Женщина и двое детей без признаков жизни были обнаружены при пожаре в дачном жилом доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в оперативной РИА Новости, 05.11.2025
