Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов

"В любом случае единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть не разжигание страстей и не "мегафонная" дипломатия, а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. Если это потребуется, Россия к такому профессиональному разговору готова", - сказали в дипмиссии.