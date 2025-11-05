Рейтинг@Mail.ru
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов - РИА Новости, 05.11.2025
23:34 05.11.2025
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов
Российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
россия
бельгия
брюссель
дмитрий песков
владимир путин
россия
бельгия
брюссель
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов

РФ готова к профессиональному разговору по инцидентам с дронами в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей.
Ранее в среду VRT со ссылкой на источники сообщил, что бельгийские службы безопасности обвиняют РФ в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны. Позже посольство РФ заявило, что Россия не имеет к этим дронам никакого отношения.
Глава Минобороны Бельгии срочно запросил оружие из-за дронов над авиабазой
29 октября, 17:17
"В любом случае единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть не разжигание страстей и не "мегафонная" дипломатия, а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств. Если это потребуется, Россия к такому профессиональному разговору готова", - сказали в дипмиссии.
Во вторник около 20.00 по местному времени (22.00 мск) международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА и над военными бельгийскими базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет.
Три больших дрона были замечены 1 и 2 ноября над бельгийской военной базой Кляйне-Брогель. Ранее глава минобороны Бельгии заявлял, что в ночь на 25 октября, а затем в ночь на 28 октября за военной базой Марше-ан-Фамен были замечены беспилотники. Также 10 октября Франкен сообщал, что около 15 беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В миреРоссияБельгияБрюссельДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
