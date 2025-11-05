Рейтинг@Mail.ru
Посольство России критикует денонсацию Молдавией соглашения по культуре - РИА Новости, 05.11.2025
23:23 05.11.2025
Посольство России критикует денонсацию Молдавией соглашения по культуре
Посольство России критикует денонсацию Молдавией соглашения по культуре

Посольство России осудило денонсацию Молдавией соглашения по культуре

© Sputnik / Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Посольство России в Молдавии назвало ошибочным и контрпродуктивным решение правительства республики одобрить законопроект о денонсации межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров, говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее в среду премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики в среду одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Решение Молдавской стороны считаем ошибочным и контрпродуктивным. Приводимые официальным Кишиневом доводы не имеют под собой ни малейших оснований", - отметили в посольстве.
В заявлении, распространенном для СМИ, подчеркнуто, что шаг молдавских властей подрывает правовую основу двусторонних отношений и противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве 2001 года, который предполагает содействие гуманитарному взаимодействию между странами.
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В комитете "Победа" раскритиковали решение закрыть Русский дом
Вчера, 14:14
 
В миреРоссияМолдавияКишиневДмитрий ПесковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
