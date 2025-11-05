Посольство России критикует денонсацию Молдавией соглашения по культуре

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Посольство России в Молдавии назвало ошибочным и контрпродуктивным решение правительства республики одобрить законопроект о денонсации межправительственного соглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров, говорится в заявлении дипмиссии.

В заявлении, распространенном для СМИ, подчеркнуто, что шаг молдавских властей подрывает правовую основу двусторонних отношений и противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве 2001 года, который предполагает содействие гуманитарному взаимодействию между странами.