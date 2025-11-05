Рейтинг@Mail.ru
РПЛ планирует обновить рекорд посещаемости к 2030 году - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
14:57 05.11.2025
РПЛ планирует обновить рекорд посещаемости к 2030 году
РПЛ планирует обновить рекорд посещаемости к 2030 году

РПЛ планирует к 2030 году достичь рекордной посещаемости матчей чемпионата РФ

Логотип Российской премьер-лиги, РПЛ. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) к 2030 году планирует достичь рекордной посещаемости матчей чемпионата России, следует из документа "Стратегия РПЛ - 2030", который есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в документе, средняя посещаемость матчей лиги выросла на 88% в сравнении между сезонами-2021/22 и 2025/26 (по состоянию на начало ноября 2025 года).
Одна из основных целей РПЛ - увеличение посещаемости до 18 тысяч зрителей в среднем на матче к указанному периоду. Ожидаемая суммарная посещаемость матчей премьер-лиги в 2030 году должна составить 4,32 млн человек.
Рекорд посещаемости чемпионата России был установлен в сезоне-2018/19 - на волне прошедшего в стране чемпионата мира по футболу. Тогда в среднем на матчах РПЛ собиралось 16 819 зрителей, а суммарная аудитория того розыгрыша чемпионата России ненамного превысила 4 млн болельщиков.
С сезона-2019/20 по сезон-2021/22 число болельщиков на трибунах снижалось (с 13,8 тыс зрителей на матче до 7,4 тыс), но начиная с сезона-2022/23 наблюдается поступательный рост (с 9,4 тыс до почти 14 тыс).
Дмитрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Назван лучший футболист РПЛ в октябре
5 ноября, 12:38
 
