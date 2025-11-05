https://ria.ru/20251105/polsha-2052991813.html
Польша запустит собственную программу борьбы с БПЛА до конца года
Польша запустит собственную программу борьбы с БПЛА до конца года - РИА Новости, 05.11.2025
Польша запустит собственную программу борьбы с БПЛА до конца года
Польша до конца года запустит программу создания собственной системы борьбы с беспилотниками, сообщил на брифинге министр обороны страны Владислав... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:05:00+03:00
2025-11-05T16:05:00+03:00
2025-11-05T16:05:00+03:00
в мире
польша
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_9636265f9ddb77aa9404c9470d95aecb.jpg
https://ria.ru/20251004/bundesver-2046373555.html
https://ria.ru/20250909/ukraina-2040560901.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857951487_0:650:1864:2048_1920x0_80_0_0_db7e8d032aa01bf807e5c74b0747923b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Владислав Косиняк-Камыш
Польша запустит собственную программу борьбы с БПЛА до конца года
Польша запустит программу собственной системы борьбы с БПЛА до конца года
ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Польша до конца года запустит программу создания собственной системы борьбы с беспилотниками, сообщил на брифинге министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"В ближайшие дни и недели программа будет представлена. Точно в этом году. Я бы хотел, чтобы это случилось еще в ноябре", - сказал он.
По словам министра, генштаб уже объявил о потребностях, агентство вооружений работает, ведутся переговоры с исполнителями.
"Я пока не могу раскрыть детали. Но это будет масштабная программа, в которой будет принимать участие как государственная, так и частная оборонная промышленность, а также предусмотрено сотрудничество с союзниками", - добавил он.
Как заверил Косиняк-Камыш
, финансирование уже обеспечено.
В конце октября заместитель министра внутренних дел и администрации польской республики Чеслав Мрочек заявил, что Польша
строит на восточной границе систему борьбы с дронами. Он добавил, что завершить строительство антидроновой системы планируется в будущем году.