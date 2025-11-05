Польша запустит собственную программу борьбы с БПЛА до конца года

ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Польша до конца года запустит программу создания собственной системы борьбы с беспилотниками, сообщил на брифинге министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"В ближайшие дни и недели программа будет представлена. Точно в этом году. Я бы хотел, чтобы это случилось еще в ноябре", - сказал он.

По словам министра, генштаб уже объявил о потребностях, агентство вооружений работает, ведутся переговоры с исполнителями.

"Я пока не могу раскрыть детали. Но это будет масштабная программа, в которой будет принимать участие как государственная, так и частная оборонная промышленность, а также предусмотрено сотрудничество с союзниками", - добавил он.

Как заверил Косиняк-Камыш , финансирование уже обеспечено.