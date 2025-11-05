Рейтинг@Mail.ru
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/polsha-2052952386.html
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат - РИА Новости, 05.11.2025
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат
Польские военные во вторник вечером несколько часов искали предположительно разбившийся в Свентокшиском воеводстве на юге страны неопознанный летательный... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:14:00+03:00
2025-11-05T13:14:00+03:00
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_59ac43674dbc0d28fdda21e95c50ec5e.jpg
https://ria.ru/20251103/latviya-2052662138.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733167_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_2b166576dd287c149495c2daf985d6ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат

ВС Польши несколько часов искали разбившийся со слов свидетеля воздушный объект

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Польские военные во вторник вечером несколько часов искали предположительно разбившийся в Свентокшиском воеводстве на юге страны неопознанный летательный аппарат, сообщило агентству РАР Оперативное командование Вооружённых сил страны.
"Вчера вечером военный вертолёт Воздушной поисково-спасательной группы провёл поисковые работы к югу от города Кельце", — говорится в сообщении командования. Поиски начались после получения информации от Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) о предполагаемом авиационном инциденте в этом районе.
Как указало командование, "почти два с половиной часа вертолётных работ не подтвердили наличие авиационного инцидента".
Представитель воеводского управления полиции в Кельце Мачей Слюсарчик пояснил PAP, что власти получили сообщение от жителя Пиньчувского повята, который "видел летящий над головой объект, вероятно, упавший на землю". Полиция отнеслась к сообщению серьёзно и начала проверку.
"Никаких предметов, повреждений или доказательств, подтверждающих сообщение, обнаружено не было", — подчеркнул сотрудник полиции.
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Угроза безопасности". В Польше ответили на выходку Латвии против россиян
3 ноября, 17:56
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала