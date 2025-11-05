https://ria.ru/20251105/polsha-2052952386.html
В Польше несколько часов искали упавший неопознанный летательный аппарат
2025-11-05T13:14:00+03:00
2025-11-05T13:14:00+03:00
2025-11-05T13:14:00+03:00
ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Польские военные во вторник вечером несколько часов искали предположительно разбившийся в Свентокшиском воеводстве на юге страны неопознанный летательный аппарат, сообщило агентству РАР Оперативное командование Вооружённых сил страны.
"Вчера вечером военный вертолёт Воздушной поисково-спасательной группы провёл поисковые работы к югу от города Кельце", — говорится в сообщении командования. Поиски начались после получения информации от Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) о предполагаемом авиационном инциденте в этом районе.
Как указало командование, "почти два с половиной часа вертолётных работ не подтвердили наличие авиационного инцидента".
Представитель воеводского управления полиции в Кельце Мачей Слюсарчик пояснил PAP, что власти получили сообщение от жителя Пиньчувского повята, который "видел летящий над головой объект, вероятно, упавший на землю". Полиция отнеслась к сообщению серьёзно и начала проверку.
"Никаких предметов, повреждений или доказательств, подтверждающих сообщение, обнаружено не было", — подчеркнул сотрудник полиции.