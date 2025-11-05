Рейтинг@Mail.ru
Запад давно действует по инерции на украинском направлении, заявил Ульянов - РИА Новости, 05.11.2025
02:22 05.11.2025
Запад давно действует по инерции на украинском направлении, заявил Ульянов
Запад давно действует по инерции на украинском направлении, заявил Ульянов - РИА Новости, 05.11.2025
Запад давно действует по инерции на украинском направлении, заявил Ульянов
Запад уже давно действует по инерции на украинском направлении, пример этому - бесконечные "пакеты" антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T02:22:00+03:00
2025-11-05T02:22:00+03:00
россия
вена
киев
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
в мире
2025
россия, вена, киев, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, в мире
Россия, Вена, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, В мире
Запад давно действует по инерции на украинском направлении, заявил Ульянов

Ульянов: Запад пытается направлять политику Киева в русло конфронтации с Россией

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Запад уже давно действует по инерции на украинском направлении, пример этому - бесконечные "пакеты" антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Запад давно уже действует по инерции. Наиболее яркий пример - бесконечные "пакеты" санкций в отношении России, которые не срабатывают. Тем не менее, приняв один "пакет", Евросоюз чуть ли не на следующий день начинает работать над следующим. Эффективность таких усилий не выдерживает критики", - сказал Ульянов.
В то же время, по мнению дипломата, было бы преждевременно говорить, что Запад утратил контроль над тем, что происходит на украинском направлении. "Западноевропейские страны, пусть не очень эффективно, но пытаются направлять развитие событий, включая политику Киева, в избранное ими русло конфронтации с Россией", - заключил собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
РоссияВенаКиевМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинВ мире
 
 
