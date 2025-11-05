Запад давно действует по инерции на украинском направлении, заявил Ульянов

ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Запад уже давно действует по инерции на украинском направлении, пример этому - бесконечные "пакеты" антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.