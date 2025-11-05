ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Запад уже давно действует по инерции на украинском направлении, пример этому - бесконечные "пакеты" антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Запад давно уже действует по инерции. Наиболее яркий пример - бесконечные "пакеты" санкций в отношении России, которые не срабатывают. Тем не менее, приняв один "пакет", Евросоюз чуть ли не на следующий день начинает работать над следующим. Эффективность таких усилий не выдерживает критики", - сказал Ульянов.
В то же время, по мнению дипломата, было бы преждевременно говорить, что Запад утратил контроль над тем, что происходит на украинском направлении. "Западноевропейские страны, пусть не очень эффективно, но пытаются направлять развитие событий, включая политику Киева, в избранное ими русло конфронтации с Россией", - заключил собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.