https://ria.ru/20251105/pogoda-2052932678.html
Москвичам пообещали аномально теплую погоду
Москвичам пообещали аномально теплую погоду - РИА Новости, 05.11.2025
Москвичам пообещали аномально теплую погоду
Аномально теплая для ноября погода ждет москвичей в выходные, температура превысит норму на пять градусов, днем воздух прогреется до плюс 10, сообщила РИА... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T11:57:00+03:00
2025-11-05T11:57:00+03:00
2025-11-05T12:08:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/77/1553577742_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_afe85df5d1a2c83567da9ba67e6d0336.jpg
https://ria.ru/20251102/moskva-2052461932.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/77/1553577742_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_3cacece1d8558eb5ea77cb0f5b0348ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, день народного единства
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, День народного единства
Москвичам пообещали аномально теплую погоду
Аномально теплая погода до +10 ждет москвичей в выходные
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аномально теплая для ноября погода ждет москвичей в выходные, температура превысит норму на пять градусов, днем воздух прогреется до плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Аномалия температуры будет где-то в пределах плюс пяти градусов, то есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы. В субботу облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Минимальная температура высокая, плюс 6 - плюс 8 в Москве, от плюс 3 до плюс 8 градусов по области. Дневная температура, как и накануне, плюс 8 - плюс 10 в Москве и по региону от плюс 5 до плюс 10 градусов", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что практически точно такая же погода и такой же температурный режим ждут москвичей в воскресенье. Однако теплая погода продержится недолго. Уже вторая декада ноября будет с отрицательной температурой в ночное время, а среднесуточные значения приблизятся к климатической норме. Вероятность осадков возрастет, хотя значительными они не будут.
"Вероятность смешанной фазы осадков увеличивается в середине ноября", - добавила Позднякова.