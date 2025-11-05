Москвичам пообещали аномально теплую погоду

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аномально теплая для ноября погода ждет москвичей в выходные, температура превысит норму на пять градусов, днем воздух прогреется до плюс 10, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Аномалия температуры будет где-то в пределах плюс пяти градусов, то есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы. В субботу облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Минимальная температура высокая, плюс 6 - плюс 8 в Москве, от плюс 3 до плюс 8 градусов по области. Дневная температура, как и накануне, плюс 8 - плюс 10 в Москве и по региону от плюс 5 до плюс 10 градусов", - рассказала Позднякова.

Она добавила, что практически точно такая же погода и такой же температурный режим ждут москвичей в воскресенье. Однако теплая погода продержится недолго. Уже вторая декада ноября будет с отрицательной температурой в ночное время, а среднесуточные значения приблизятся к климатической норме. Вероятность осадков возрастет, хотя значительными они не будут.